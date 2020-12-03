Samanyolu Haber /Politika / Hayale kapılmayın, Biden müeyyideleri uygulayacak! /03 Aralık 2020 13:27

Hayale kapılmayın, Biden müeyyideleri uygulayacak!

Amerika Birleşik Devletleri'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden, 20 Ocak 2021'de koltuğu Donald Trump'tan devralacak. Trump'ın başkanlık yetkisi ile rafa kaldırdığı S-400 müeyyidelerinin Biden tarafından Türkiye'ye uygulanacağı belirtiliyor.

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Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ncı başkanı olarak seçilen Joe Biden'ın Türkiye’ye bakışının Donald Trump’tan sert olacağını belirterek, "Bunun ilk işaretleri 1-2 Aralık NATO Dışişleri Bakanları toplantısında alındı." tespitinde bulundu.

Yetkin şahsi blogu YetkinReport'ta yayımladığı makalede, "Öyle anlaşılıyor ki ABD ile ilişkilerde yaklaşan büyük fırtınanın etkileri ABD ile sınırlı kalmayacak, NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkileri de etkisi altına alacak." ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO'DAN TÜRKİYE'YE SERT ELEŞTİRİ

Amerikan siyasi haber sitesi Politico ve Fransız haber ajansı AFP’nin haberlerine yansıyan kulis bilgilerine göre NATO toplantısında Pompeo, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki tutumu ve S-400 alımı sebebiyle çok sert bir dille eleştirdi. 

Bunun üzerine Çavuşoğlu ABD'yi ikili meselelerde Türkiye karşıtı olmakla suçladı.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle: 

"Pompeo’nun Türkiye’yi giderayak hedef tahtasına koyması hem siyasi planlarına hem Biden’ın daha göreve başlamadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerinde -elini kirletmeden- baskı kurmasına imkân veriyor.

Gerçi Pompeo’nun NATO toplantısında Türkiye’ye yüklendiği sıralarda Biden da Türkiye’ye nasıl baktığına dair önemli bir işaret verdi. Biden, İran’ın atom bombasına sahip olmasını engelleyecek görüşmelere yeninden başlayacağından söz ediyordu. 

HAYALE KAPILMAYIN, ERDOĞAN "REFORM" DEDİ DİYE...

O arada Türkiye’nin atom bombasına sahip olmasının aklına gelen en kötü ihtimal olduğunu söyleyiverdi.

Türkiye ABD’ye ait atom bombalarını NATO’ya tahsis ettiği üslerinde gerektiğinde Rusya, ya da İran’a karşı kullanmaya izin versin, ama kendisi atom bombası sahibi olmasın; Biden’ın söylediği bu.

Birkaç gündür Serdar Turgut, Washington’dan uyarıcı yazılar gönderiyor. Diyor ki, “hayale kapılmayın, Biden S-400 yaptırımlarını uygulayacak. Erdoğan demokratikleşme reformu sözü verdi diye müeyyideleri iptal edilmeyecek.”

Gerçi Erdoğan’ın Beştepe’de danışmanları ve bakanlarıyla yaptığı değerlendirmede, Biden yönetimi altında kısa dönemde ABD ile daha ciddi sorunlar yaşanabileceğini hesaba kattığını yazmıştık.

Yaklaşan fırtına derken biraz da bunu kast ediyoruz."
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