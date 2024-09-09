Samanyolu Haber /Gündem / 'Hayalet' lakaplı uyuşturucu baronu evinin kapısına Cumhurbaşkanlığı forsu asmış /09 Eylül 2024 11:20

'Hayalet' lakaplı uyuşturucu baronu evinin kapısına Cumhurbaşkanlığı forsu asmış

'Hayalet' lakabıyla tanınan uyuşturucu baronu Orhan Ünğan'ın tutuklanmasından sonra Belçika tarafından el konulan villaları 680 bin euroluk başlangıç fiyatıyla satışa çıkarıldı. Ünğan'ın Belçika'da el konulan villalarının kapısına Cumhurbaşkanlığı forsu taktığı ortaya çıktı.

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İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürüldüğü saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla adı kamuoyunda duyulan uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, bu yıl haziran ayında düzenlenen Kuyu-4 operasyonunda tutuklandı. Türkiye dışında Sırbistan, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde de uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen Ünğan'ın lakabı 'Hayalet' olarak biliniyor. Ünğan'ın bu lakabı almasının nedeni ise şimdiye kadar en az 8 sahte kimliğinin tespit edilmesi. Hatta Ünğan, 2013 yılında dublör kullanarak boşanmıştı.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, 3 aydır cezaevinde olan Ünğan'ın Belçika'nın Kappalen kentindeki iki villasına Belçika devleti el koydu. Açık artırmayla satışa çıkarılan villaların her birinin başlangıç fiyatı ise 680 bin euro.

Ünğan'ın el konulan villalarının 1 yıl önce Google Maps'teki uydu görüntülerinde, bahçe kapısında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunun asılı olduğu görülüyor. Villalara el konulmasının ardından Siaz adlı bir Youtube kanalında yayınlanan bir videoda ise, forsun bahçe kapısından söküldüğü ve yere atıldığı kameraya yansıyor.
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