'Hayalet' lakaplı uyuşturucu baronu evinin kapısına Cumhurbaşkanlığı forsu asmış

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, 3 aydır cezaevinde olan Ünğan'ın Belçika'nın Kappalen kentindeki iki villasına Belçika devleti el koydu. Açık artırmayla satışa çıkarılan villaların her birinin başlangıç fiyatı ise 680 bin euro.
Ünğan'ın el konulan villalarının 1 yıl önce Google Maps'teki uydu görüntülerinde, bahçe kapısında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunun asılı olduğu görülüyor. Villalara el konulmasının ardından Siaz adlı bir Youtube kanalında yayınlanan bir videoda ise, forsun bahçe kapısından söküldüğü ve yere atıldığı kameraya yansıyor.