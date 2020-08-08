Samanyolu Haber /Gündem / Hayali ameliyatçı rektöre soruşturma! /08 Ağustos 2020 10:19

Hayali ameliyatçı rektöre soruşturma!

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), eski Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Süleyman Okudan’ın "girmediği 539 hayali ameliyatı üzerine yazdırarak döner sermayeden para aldığı" iddialarına soruşturma başlattı.

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Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Selçuk Üniversitesi eski rektörü ve halihazırda üniversitenin göz hastalıkları anabilim dalı başkanı olan Prof. Dr. Süleyman Okudan hakkında ağır ithamlarda bulunuldu. 

“Ameliyat yapmamasına rağmen bölümdeki hocaların yaptıkları ameliyatları ve işlemleri kendi üzerine yazdırarak göz kliniği üzerinden haksız kazanç elde etti, işlem kat sayısı daha yüksek olduğu için devletin çifte zarara uğratıldı.” iddiaları üzerine YÖK soruşturma başlattı.

İZAHA MUHTAÇ 539 AMELİYAT

28 Nisan 2020’de YÖK’e sunulan raporda, “Prof. Dr. Okudan’a ait yıllık performans ödemesi yapılan ameliyat sayısı ile ameliyat defterinde adına kayıtlı ameliyat sayısı arasındaki farkın 539 ameliyata kadar yükselmesi, dikkat çekici ve izaha muhtaç bir durum.” denilerek, soruşturma açılması istendi.

Prof. Dr. Süleyman Okudan girmediği ameliyatların parasını almakla itham ediliyor.

"KARŞI ÇIKANLARA MOBBİNG UYGALADI" 

Raporda ayrıca, “Prof. Dr. Okudan’ın göz bölümünde terör estirerek, kendisine karşı çıkan hocalara mobbing uyguladığı” yönündeki iddialarla ilgili olarak, “hastanede bir husumetin söz konusu olduğu, bunun mobbing boyutuna ulaşıp ulaşmadığının netleşmesi içinde soruşturma yapılması gerektiğine.” işaret edildi. 

Raporun akabinde YÖK Okudan hakkında soruşturma izni verdi.

Eski rektör Prof. Dr. Süleyman Okudan, Hürriyet’e hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu iddia etti.
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