Samanyolu Haber /Gündem / Hayali üniversite skandalı: Diplomalar sahte! YÖK'ten açıklama /13 Temmuz 2024 18:43

Hayali üniversite skandalı: Diplomalar sahte! YÖK'ten açıklama

Yükseköğretim Kurulu, "Yeni Pazar Üniversitesi" adı altında faaliyet gösterdiği iddia edilen sahte üniversiteyle ilgili yaklaşık bir yıl önce suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 'Yeni Pazar Üniversitesi' adı altında faaliyet gösterdiği öne sürülen hayali üniversite suistimallerine ilişkin yaklaşık 1 yıl önce suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Hayali Üniversite' haberleriyle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

Yurt dışında, kendi imkanlarıyla yükseköğretim görmek isteyen adayların YÖK'ün izni veya bilgisine ihtiyaçları olmadığı kaydedilerek, "Bununla birlikte yurt dışında üniversite okumak isteyen adaylar, mezun olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve insanların üniversite hayallerini suistimal eden, onları dolandıran kişi ve kurumların ağına düşmemeleri için Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın https://denklik.yok.gov.tr internet sayfasındaki bilgilendirmeler ile tanınan üniversiteleri kontrol etmeleri ve ona göre yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt olmaları önem arz etmektedir. Kurulumuz, yurt dışında öğrenim görmek isteyen vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla tanınan yükseköğretim kurumları listesini erişime açmış olup e-Devlet sorgulamalarında veya doğrudan kurulumuza başvurularda bu konuda bilgi alınabilmektedir" denildi.

'BİLGİLENDİRMELER TİTİZLİKLE YAPILMAKTA'

YÖK'ün denklik birimi web sayfasında, kayıt dönemlerinden önce yurt dışında eğitim görmek isteyen adayları uyarıcı ve bilgilendirici açıklamaların yapıldığı aktarılan açıklamada, "Kurulumuz, yapmış olduğu bu bilgilendirmeler dışında, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı açıklama ve ilanlarla adayları kayıt yaptırmaya teşvik eden kişi ve kurumlara karşı faaliyetlerinin engellenmesi ve cezalandırılmaları için yetkili makamlara suç duyurusunda da bulunmaktadır. Nitekim bugünlerde haberlerde 'Yeni Pazar Üniversitesi' olarak yer alan suistimallere ilişkin, yaklaşık 1 yıl önce 17 Ağustos 2023 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç ihbarında bulunulmuştur. Kurulumuz bu konularda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bilgilendirme ve uyarıları titizlikle yapmakta ve gerekli hukuki yolları işletmektedir" ifadelerine yer verildi.
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