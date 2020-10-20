Samanyolu Haber /Politika / Hayaller doğalgaz, gerçekler askıda ekmek /20 Ekim 2020 13:48

Hayaller doğalgaz, gerçekler askıda ekmek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) halkı sefalete mahkûm ettiğini belirten İyi Parti lideri Meral Akşener, "Hem 'ekonomi uçuyor' deyip hem de askıda ekmek kampanyası başlatıyorsanız biriniz yalan söylüyor demektir. Ne var ki yalanlar artık dikiş tutmuyor. Milletimiz o yalanı yaşayarak görüyor." dedi.

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Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni yerden yere vurdu.

"Bu bütçe bugüne kadar olan ki bütçeler arasında en iddiasız olanı, en milletten kopuk olanı." diyen Akşener, "Bu bütçenin özeti, 'bu yıl bize gülmek haram, belki seneye.' Görünen o ki millete sabret diyenler yeni yılda da lüks hayatlarını devam ettirecekler." ifadelerini kullandı.

HAYALLER DOĞALGAZ, GERÇEKLER ASKIDA EKMEK

Akşener sözlerinin devamında ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek kampanyasına atıfta bulunarak, "Eşe dosta yandaşa milyonları dağıt, fakat 'eve ekmek götüremiyorum' diyen millete gelince askıda ekmek kampanyası. Hayaller doğalgaz, gerçekler askıda ekmek." dedi. 

Akşener, "Asıl dikkat edilmesi gereken gerçek şu hem 'ekonomi uçuyor' deyip hem de askıda ekmek kampanyası başlatıyorsanız biriniz yalan söylüyor demektir. Ne var ki yalanlar artık dikiş tutmuyor. Milletimiz o yalanı yaşayarak görüyor." şeklinde konuştu.

"GELİN 8 LİRAYA DAYANAN DOLARI TARTIŞALIM"

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tartışmaya açılmasına tepki gösteren Akşener iktidara, "AYM'yi tartışacağımıza gelin halktan gizlenen Covid-19 meselesini; bilgisayarı olmadığı için mağdur olan öğrencileri; Türkiye'nin dış politikadaki yalnızlığını; şiddet gören, öldürülen kadınlarımızı; gelin 8 liraya dayanan doları, işsiz gençleri, geçinemeyen vatandaşımızı tartışalım." çağrısında bulundu. 

Akşener, devamında ise, "Ancak siz istemezsiniz, işinize gelmez. Milletin derdini tartışmaya yüzünüz yok. sizin derdiniz AYM ile değil sizin derdiniz bizzat hukukun kendisiyle." diye konuştu.
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