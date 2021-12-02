Samanyolu Haber /Gündem / Hayallerimizi beraber büyütelim /02 Aralık 2021 15:30

Hayallerimizi beraber büyütelim

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Hayallerimizi beraber büyütelim

Raindrops TV, yayın hayatına başladığından bu yana her geçen gün çeşitliliğini artırarak, izleyicilerine nitelikli programlar sunmayı hedeflemektedir. Din, kültür, belgesel, bilim, sanat, tarih, psikoloji ve gündeme dair analizlerin de yer aldıgı Raindrops TV, sınırlı imkanlarla gerçekleştirmeye çalıştığı bu yayınları artırmak ve farklı prodüksiyonlara imza atmak için izleyicilerinin destegini bekliyor. Raindrops TV nin Patreon ve Paypal hesaplarından bize destek olabilir hayallerimizi beraber büyütmemize yardımcı olabilirsiniz.
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Hayallerimizi beraber büyütelim

Hayallerimizi beraber büyütelim

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