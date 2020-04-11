30+1: Hayat durdu, caddeler bomboş...

SAMANYOLUHABER- Türkiye, nüfus sayımları dışında son olarak 12 Eylül 1980 askeri darbesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağını 40 yıl sonra Koronavirüs salgını sebebiyle uyguluyor.
30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan Cuma saat 24:00'ten 12 Nisan Pazar saat 24:00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
40 YIL ARADAN SONRA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK
Son sokağa çıkma yasağı nüfus sayımının yapıldığı 2000 yılında uygulanmıştı.
Nüfus sayımlarında nispeten gevşek tutulan sokağa çıkma yasağı (Örneğin yabancı turist kafileleri yasak kapsamında tutulmuyordu), 1980 darbesinden sonra ve 1 günden uzun olarak 40 yıl aranın akabinde ilk kez uygulanıyor.
BAZI ŞEHİRLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI FOTOĞRAFLARI:
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İstanbul, E-5
Ankara, Ulus
Muğla, Bodrum
Denizli
İstanbul, Eminönü
Bursa
Mersin
Sakarya
Zonguldak