Samanyolu Haber /Gündem / 30+1: Hayat durdu, caddeler bomboş... /11 Nisan 2020 20:24

30+1: Hayat durdu, caddeler bomboş...

Koronavirüs sebebiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki gün boyunca sokağa çıkmak yasak. 12 Eylül 1980 darbesinden 40 yıl sonra 31 şehirde hayat durdu. Caddelerde, meydanlarda ve sahillerde derin bir sessizlik hâkim.

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SAMANYOLUHABER- Türkiye, nüfus sayımları dışında son olarak 12 Eylül 1980 askeri darbesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağını 40 yıl sonra Koronavirüs salgını sebebiyle uyguluyor. 

30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan Cuma saat 24:00'ten 12 Nisan Pazar saat 24:00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

40 YIL ARADAN SONRA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Son sokağa çıkma yasağı nüfus sayımının yapıldığı 2000 yılında uygulanmıştı. 

Nüfus sayımlarında nispeten gevşek tutulan sokağa çıkma yasağı (Örneğin yabancı turist kafileleri yasak kapsamında tutulmuyordu), 1980 darbesinden sonra ve 1 günden uzun olarak 40 yıl aranın akabinde ilk kez uygulanıyor. 

BAZI ŞEHİRLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI FOTOĞRAFLARI:

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İstanbul, E-5

Ankara, Ulus

Muğla, Bodrum

Denizli

İstanbul, Eminönü

Bursa

Mersin

Sakarya

Zonguldak
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