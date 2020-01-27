İşte hayat kurtaran uygulamalar

Deprem ihtimalini birkaç dakika önceden haber veren, acil durumlarda kısa mesaj gönderme imkânı sunan ve yerinizi bildiren, internetsiz ortamlarda iletişim kurduran uygulamalar hızla artıyor.





Bunlardan en az birinin akıllı cep telefonuna indirilmesinin herhangi bir kaza ya da tabii afette hayat kurtarabileceği belirtiliyor. .





Teknoloji şirketleri kaza ve afet durumlarında hayat kurtarabilecek uygulamaları geliştirirken yapay zekâdan da faydalanmaya başladı.





HAYAT KURTARAN "ACİL YARDIM" UYGULAMALARI:





Earthquake: Yaklaşan bir deprem için sizi hazırlıyor. Depremlerin gerçekleşme konumlarını noktasal ve ısı haritası olarak ekrana getiren uygulama, acil durumda iletişim imkânı da tanıyor.





Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda adım adım talimatlar da verebilen uygulama, size takip etmek istediğiniz şehir veya ülkelerdeki depremleri anında bildiriyor.





eQuake: Sismik sensör ağları sayesinde depremi erken uyarmaya yönelik geliştirilen uygulama. Size yakın bir yerde deprem olduğu anda bildirim gönderiyor. Uygulama içinde olayı daha da iyi kavramak adına simulatör de var.





7TP Erken Uyarı: İnovasyon ödüllü bu uyarı sistemi, fay hatları üzerinde kurulan sismik hareket algılayıcı istasyonlarla öncü deprem dalgasını tespit ediyor ve cep telefonlarına alarm gönderiliyor. Uyarı, yıkıcı ikinci dalga gelmeden 25 saniyeye kadar zaman kazandırıyor.





Myshake: Bulunduğunuz yerdeki titreşimleri algılayarak kaydediyor ve size depremin şiddeti hakkında anlık bilgiler veriyor. O esnada telefonun masa gibi düz bir yerde durması gerekiyor.





Last Quake: Sismologlar tarafından geliştirilen uygulama sayesinde depremler anında öğrenebiliyor, gerekli uyarıları yapılabiliyor ve kısa mesaj sistemiyle iletişime geçilebiliyor.





Deprem bölgesinde iseniz durumunuzu algılayıp yakınlarınıza yine kısa mesaj ile ikaz edebiliyor.





Firechat: Kurulan her telefonu baz istasyonu olarak kullanıyor. Birbirine 9 metre yakınlıkta olan her telefon baz istasyonu görevi görerek ağı genişletiyor ve kullanıcıların internetsiz sohbet etmesine imkân tanıyor.





Life360 Aile Konum: GPS özelliğini kullanarak bir deprem anında ailenizin ve sevdiklerinizin durumundan lokasyon bazlı haberdar olmanızı sağlıyor.





Uygulama içerisinde gruplar oluşturarak ailenizle görüşebilirsiniz. Acil durum tuşu sayesinde de ihtiyaç anında mesajlaşmak ve yardım istemek mümkün.





Bridgefy: Deprem, sel, heyelan gibi durumlarda internet olmadan çalışan haberleşme uygulamalarının başında geliyor.





100 metre çapında Bluetooth üzerinden mesajlaşmayı sağlayan sistem, enkaz altında mahsur kalma gibi durumlarda hayat kurtarabilir.





MeshTalk: Merkezi olmayan bir iletişim teknolojisi olarak nitelendirilen MeshTalk, cep telefonu şebekesi, Wi-Fi veya Bluetooth olmadan 3 km mesafedeki Oppo cihazları arasında kısa mesajların, sesli mesajların ve gerçek zamanlı sesli aramaların iletimini sağlıyor.





Signal Offline: 100 metreye kadar internet veya yerel ağ olmadan bire bir ya da grup halinde iletişim kurulmasını sağlıyor.





Kısa sinyal, çevrenizdeki kullanıcılara doğrudan wifi üzerinden ses, metin, fotoğraf ve video mesajları gönderebiliyor.





Akut Güvendeyim: Deprem gibi tabii afet durumlarında kullanıcının bilgilerini kısa mesaj ile önceden belirlenen kişilere gönderiyor. Menüde herhangi bir afet anında yapılabilecekler ile ilgili bazı temel bilgiler yer alıyor.





"Güvendeyim" butonunu kullanmak için internete de gerek yok. Afet durumunda tek bir butona basılıyor ve konumunuz belirlediğiniz kişiler ile paylaşılıyor.