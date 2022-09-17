Samanyolu Haber /Gündem / Hayat pahalılığı ölmeyi de lüks yaptı /17 Eylül 2022 13:29

Hayat pahalılığı ölmeyi de lüks yaptı

Maliyet artışlardan dolayı mezar taşları son bir yılda iki kat pahalandı. Mermer ustalarına göre bazı müşteriler artan maliyet nedeniyle ölmeden mezar taşını hazırlatıp tarih kısmını boş bıraktırıyor.

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Son dönemde mezar taşı fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Mermer ustaları, geçen yıla göre yüzde 100 artış ile 250 TL’den 500 TL’ye çıkan mezar taşı fiyatlarının maliyet kaynaklı olduğunu söyledi.

Bu dönemde bir mezar takım fiyatı 7 bin ile 80 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Bu dönemde bazı müşterilerden ilginç talepler de geliyor. Mermer ustalarına göre, bazı müşteriler mezar taşını hayattayken yaptırıp ölüm tarihi kısmını boş bıraktırıyor. Ölümünden sonra tarih eklenip gelecek dönemdeki muhtemel maliyet artışında etkilenmiyor.

"MEZARIN MÜŞTERİYE TESLİM FİYATI EN DÜŞÜK 7 BİN TL"
Mezar taşlarındaki artış hakkında açıklamalarda bulunan mermer ustası Şükrü Geçer, “Mezar yapımı ve tadilatını yapıyoruz. Geçen sene mezar taşlarını 250 TL’ye alıyorduk, şimdi ise 500 TL’ye alıyoruz. Yaklaşık yüzde 100 zam oldu ve taşların maliyeti çok arttı. Mezar takımını geçen sene bin 200 ile bin 500 TL arasında alıyorduk. Şimdi ise 3 bin TL’ye alıyoruz. Mezarın müşteriye teslim fiyatı en düşük 7 bin TL. En yüksek fiyatlı mermer fiyatı ise 80 bin TL’ye kadar çıkıyor. En son zam yüzde 30 geldi” şeklinde konuştu.

Yurttaşlar tarafından ilginç tekliflerin geldiğini belirten Geçer, “Daha önce yakını ölmüş kişiler, mezarı açabilir misiniz görmek istiyoruz tarzında talepleri oluyor. Bir de bazı vatandaşlar ölmeden önce mezar taşını yaptırıyor. Talepler doğrultusunda doğum tarihi gibi yazılması gerekenleri yazıyoruz, vefat durumunda ise ölüm tarihini yazıyoruz” dedi.


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