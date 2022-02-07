Cem Yılmaz: Pahalılıktan yakınmayan, ya hırsızdır ya deli

''YA HIRSIZ YA DELİ''





Yılmaz, “Eskiden şey vardı, ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor!! Birçok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler'' ifadelerini kullandı.









Cem Yılmaz ayrıca şu paylaşımlarda bulundu:





''Otomobil Avrupa’da bu kadarken bizde niye bu kadar, diyorsun. ‘E var ki alıyon’ diyo… Lan her şey bu kadar pahalı olmasa sen de alıcan. Her şeyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. ‘Bari simit pahalı olmasın’ diye ideal mi olur. Peh!









İşine bak Ceeam! Bakıyorum, zaten kurumlar vergimi geçen hesapladık da o yüzden konuşuyorum… Yoksa biz de mi ‘Simit çok pahalı yaa’ deyip sıramızı savalım mı? Memleket diyorum… Zengin… Zengin! Yalnızca bizim haberimiz yok! Misal hava 32 derece, hissedilen 18 gibi düşün.”









SERT YANIT VERDİ





Cem Yılmaz söz konusu paylaşımının altına ''Cem Yılmaz, Sezen Aksu, Derya Büyükuncu, Tarkan, Şahan Gökbakar ve daha niceleri... 2023'de Sn Cumhurbaşkanımız Balkon konuşması yaparken, Siz kininizde boğulacaksınız'' diye yazan bir kullanıcaya sert yanıt verdi.







Yılmaz, ''Dilek hanım, profilinize Türk bayrağı koymuşsunuz,o sebeple size “Türk milleti zekidir,Türk milleti çalışkandır” sözünü hatırlatmama gerek yok. İnsanlarla alay etmeyin. Pahalılıktan yakınmak gibi derdiniz yoksa keyfinize bakın.Konuya dahil olup çocukca isim sıralamayın'' ifadelerini kullandı.

















Artan hayat pahalılığına ve zamlara ülkenin dört bir yanından tepkiler yükselirken; Komedyen Cem Yılmaz da hayat pahalılığına isyan etti.Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Yılmaz, hayat pahalılığından yakınmayan kişileri hırsız ya da deli olarak tanımdı.