Hayatı 10 yıl kısaltıyor

Uzmanlar, İtalya'daki Kovid-19 hastalarının verilerini, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geliştirilen ve insanların hastalık nedeniyle hayatlarının kaç yılını kaybettiklerini hesaplamak için kullanılan ölçekle karşılaştırdı.







Uzmanlar, Kovid-19'dan ölen erkeklerin yaşam sürelerinin ortalama 13 yıl, kadınların ise 11 yıl azaldığı sonucuna ulaştı.





Araştırma ekibinden Glaskow Üniversitesi uzmanı Dawig McAllister, elde ettikleri sonuçlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:





"Medya, koronavirüsün 'komorbid hastalığı olan insanlar' üzerindeki etkisine odaklanırken, uzun süreli hastalıkların sayısı ve türü ile ilgili değişiklikler, virüs kaynaklı ölümlerin beklenilen yaşam süresini biraz azaltıyor."