Samanyolu Haber /Dünya / Hayatı 'The Terminal' filmine konu olan adam öldü /13 Kasım 2022 13:32

Hayatı 'The Terminal' filmine konu olan adam öldü

18 yıl boyunca Fransa’nın başkenti Paris’te Charles de Gaulle havalimanında yaşayan ve hayatıyla Steven Spielberg’in The Terminal filmine ilham veren İranlı Merhan Karimi Nasseri hayatını kaybetti.

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The Guardian’da yer alan habere göre, 18 yıldır havalimanının içinde yaşayan Merham Karimi Naseri, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

1945 doğumlu olduğu düşünülen Nasseri, 1988 ve 2006 yılları arasında vatandaşlık belgelerine dair yaşanan bir karışıklıkla başlayan bir süreçle havalimanında yaşamaya başlamıştı.

Havalimanı yetkilileri, Naseri’nin son haftalarda yine havalimanında yaşamaya başladığını söylemişti.

Naseri’nin yaşamı başrolünde Tom Hanks’in yer aldığı The Terminal’a ilham olmuştu.
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