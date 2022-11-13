Hayatı 'The Terminal' filmine konu olan adam öldü

The Guardian’da yer alan habere göre, 18 yıldır havalimanının içinde yaşayan Merham Karimi Naseri, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.



1945 doğumlu olduğu düşünülen Nasseri, 1988 ve 2006 yılları arasında vatandaşlık belgelerine dair yaşanan bir karışıklıkla başlayan bir süreçle havalimanında yaşamaya başlamıştı.



Havalimanı yetkilileri, Naseri’nin son haftalarda yine havalimanında yaşamaya başladığını söylemişti.



Naseri’nin yaşamı başrolünde Tom Hanks’in yer aldığı The Terminal’a ilham olmuştu.