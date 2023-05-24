“Hayatımda AKP teşkilatına girmedim” diyen genç Soylu’nun albümünden çıktı

Youtube kanalı Babala TV’de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon isimli programın 15’inci bölümüne Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuk oldu.







Format gereği karşıt görüşlü seyircilerin katılıp soru sorabildiği programda, Umut Nimet Ataş isimli kişi Kılıçdaroğlu’na sorusunu iletmeden önce “Hayatımda AKP teşkilatlarından içeri girmemiştim, Diyarbakır’daki huzurun, güven ortamının zedeleneceği korkusuyla oy verdim” ifadelerini kullandı.





Ancak söz konusu ifadeleri kullanan kişinin kuzeni olduğunu iddia eden bir kullanıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “10 yıldan fazla süredir AKP teşkilatlarında aktif olarak çalışıyor” dedi.





Öte yandan AKP teşkilatlarında çalışmadığını belirten Ataş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı. Sosyal medyadan gelen tepkilerde Ataş'ın Soylu'nun yanı sıra AKP'li Binali Yıldırım ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.







