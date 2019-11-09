Samanyolu Haber /Dünya / Hayatını kaybeden ABD'li oyuncuyu vahşi hayvanlar yemiş /09 Kasım 2019 13:55

Hayatını kaybeden ABD'li oyuncuyu vahşi hayvanlar yemiş

Haziran ayından beri kayıp olarak aranan ünlü aktör Charles Levin’in cansız bedenine ulaşıldığına dair resmi raporlar ortaya çıktı…

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İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, Haziran ayında oğlu tarafından “kayıp” olarak duyurulan Levin’in cansız bedeninin Oregon’daki dağlık bir arazide bulunduğunu yazdı.

Resmi raporlara göre Levin’in bir yamacın yaklaşık 10 metre altında Temmuz ayında cansız halde bulunduğu belirtildi.

Raporda Levin’in cansız bedeninin yaralar içinde olduğu ifade edilirken, “Ağzının etrafında çürüme başlamıştı. Bölgedeki yırtıcı hayvanların ve akbabaların cansız bedeni yediği tahmin ediliyor” açıklaması yapıldı.

Levin’in bedeninin yakınlarında da kendisine ait otomobilin bulunduğunu açıklayan yetkililer, “Aracın içinde Levin’in evcil köpeği Boo Boo Bear’ın kalıntıları da vardı” dedi.

ABD yapımı Seinfeld dizisinde 1993 yılında rol alan Levin, 1976 ile 1985 yılları arasında yayınlanan CBS’in komedi dizisi Alice’de Elliot Novak karakterini canlandırmıştı.
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