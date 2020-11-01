Hayatını kaybeden Burhan Kuzu'nun Korona ile ilgili söyledikleri kaldı hatıra

Koronavirüsten hayatını kaybeden AKP’li eski vekil ve Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu’nun daha önce yaklaşık 7 ay önce yaptığıkorona paylaşımı yeniden gündem oldu. Kuzu, 23 Mart tarihinde yaptığı paylaşımda koronavirüsün ‘sosyal medya abartması’ olarak nitelemişti.





Burhan Kuzu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:



“Ebola 1976’da 13 bin; Sars 2002’de 8 bin; Mers 2012’de 858; Domuz gribi 2009’da 8238 can aldı. Aslında yakalanan kişiler ile ölenlerin oranı Covid-19’dan daha fazla. Daha çabuk yayılıyor ama daha az öldürücü Peki neden dünya diken üstü? Sosyal medyanın abartısı dışında bir şey mi var?”









