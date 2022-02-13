Hayatını kaybeden polisler için pedalladılar

Akademsches Bildungszentrum e.V, Impuls Orchidee e.V Kaiserslautern ve Medical Tıp Academi and Care e.V dernek üyeleri bisikletleriyle birlikte önce Kusel Polis Merkezi önünde anma ve açıklama yaptı. Buradaki gönüllüler adına küçük bir grup Kusel Polis Merkezi’ni ziyaret ederek taziyelerini belirtiler.







Daha sonra bisikletlerini binen grup, polislerin öldürüldüğü Mayweilerhof ve Ulmet yönündeki 22.Bölge Yolu’nda turlarına başladılar. Polislerin vurulduğu noktaya gelerek çicek bırakan çocuklar ve kadınlar hayatını kaybeden poisler için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra dernekler adına yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:





“Kusel 22. Bölge Yolu üzerinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 24 ve 29 yaşındaki 2 polis memurları sadece görevlerini yapmak ve toplumun huzurunu korumak için oradaydılar. Görev başında pusuya düşürülen iki genç polis memurunun ölümünün üzücü haberini hepimiz şok olduk. Hepimiz şok ve şaşkınız. Sempatimizin bir göstergesi olarak, en derin üzüntülerimizi ifade etmek isteriz. Öncelikle onların ailelerine sonra meslektaşlarına başsağlığı diliyoruz.” Bisiklet turu yine Kusel Polis Merkezi önünde son buldu.







