Samanyolu Haber /Dünya / Hayatını kaybeden polisler için pedalladılar /13 Şubat 2022 18:35

Hayatını kaybeden polisler için pedalladılar

Almanya’nın Rheinland Pfalz eyaletine bağlı Kusel ilinde görev başında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden polisler için Kusel ve Kaisersalutern’deki Hizmet Hareketi‘ne bağlı gönüllüler anma programı ve bisiklet turu düzenledi.

SHABER3.COM

Akademsches Bildungszentrum e.V,  Impuls Orchidee e.V Kaiserslautern ve Medical Tıp Academi and Care e.V dernek üyeleri bisikletleriyle birlikte önce Kusel Polis Merkezi önünde anma ve açıklama yaptı. Buradaki gönüllüler adına küçük bir grup Kusel Polis Merkezi’ni ziyaret ederek taziyelerini belirtiler.  

Daha sonra bisikletlerini binen grup, polislerin öldürüldüğü Mayweilerhof ve Ulmet yönündeki 22.Bölge Yolu’nda turlarına başladılar. Polislerin vurulduğu noktaya gelerek çicek bırakan çocuklar ve kadınlar hayatını kaybeden poisler için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra dernekler adına yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

 “Kusel 22. Bölge Yolu üzerinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 24 ve 29 yaşındaki 2 polis memurları sadece görevlerini yapmak ve toplumun huzurunu korumak için oradaydılar. Görev başında pusuya düşürülen iki genç polis memurunun ölümünün üzücü haberini hepimiz şok olduk. Hepimiz şok ve şaşkınız. Sempatimizin bir göstergesi olarak, en derin üzüntülerimizi ifade etmek isteriz. Öncelikle onların ailelerine sonra meslektaşlarına başsağlığı diliyoruz.” Bisiklet turu yine Kusel Polis Merkezi önünde son buldu. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hayatını kaybeden polisler için pedalladılar Sonraki Haber >>

Kim Aydınlatır Karanlıkları

Kim Aydınlatır Karanlıkları

İstanbul’da her ilçeye bir ‘Zam Duvarı’ açıldı

İstanbul’da her ilçeye bir ‘Zam Duvarı’ açıldı

Eskişehir’deki elektrik faturası eylemine sert müdahale

Eskişehir’deki elektrik faturası eylemine sert müdahale

6 muhalefet lideri bir araya geldi

6 muhalefet lideri bir araya geldi

Adana karıştı! Furkan Vakfı'na çok sert müdahale

Adana karıştı! Furkan Vakfı'na çok sert müdahale

Covid-19 kısıtlamaları karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Fransa'ya sıçradı

Covid-19 kısıtlamaları karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Fransa'ya sıçradı

İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Sövmek İle Yüceltmek Arasında İslam Tarihi

Sövmek İle Yüceltmek Arasında İslam Tarihi

Bakmak ayrı , görmek ayrı

Bakmak ayrı , görmek ayrı

Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!

Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:47:30