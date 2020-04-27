Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un, hayatta ve sağlıklı. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi" ifadesini kullandı.







Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.

Kim'in, 15 Nisan'dan beri, Kuzey Kore'nin kurucu lideri olan büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.





