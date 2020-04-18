Samanyolu Haber /Gündem / Haydar Baş’ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er hayatını kaybetti /18 Nisan 2020 14:16

Haydar Baş’ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er hayatını kaybetti

Koronavirüsten salgınında ölen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim üyesi ve aynı zamanda Haydar Baş’ın damadı olan Prof. Dr. Mustafa Er, mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Er, hayatını kaybetti.

 
HAYDAR BAŞ İÇİN MESAJ PAYLAŞMIŞTI

Geçen hafta içinde yakalandığı koronavirüs sonucu hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş’ın damadı olan Prof. Dr. Mustafa Er, 3 gün önce sosyal medya hesabından ”Çok değerli büyüğüm, canından aziz bildiğim, muhterem Prof. Dr. Haydar Baş hocamı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. O ömrünü adadığı mevlasına ve sevdiklerine kavuştu. Bizi öksüz bıraktı, hasreti yüreğimizi dağladı. Kavuşacağımız güne kadar emanetin emanetimizdir. Yaktığın hak meşalesini ve ehlibeyt sevgisini sana kavuşuncaya kadar yolumuzu aydınlatacak. Güle güle git babam. Hasretle seni bekleyeceğim” ifadelerinde yer vermişti.
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