Haydar Baş, Koronavirüs nedeniyle vefat etti

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir özel hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi altındaki Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, şahsi Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı.

İmamoğlu mesajında, "Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınları, sevenleri ve partililerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?





1947 yılında Trabzon'da doğan Haydar Baş 1970'te Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu





Bir çok devlet okulunda öğretmenlik yapan Baş Aynı zamanda ticaret yaptı.





Uzun aradan sonra Bakü Devlet Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Baş “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden aldı.





Baş, dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu.





Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:









-Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.









-Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.









-İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.









-BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.









- İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.









-Haydar Baş aynı zamanda Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıydı.