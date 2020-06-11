Samanyolu Haber /Politika / Haydar Baş'ın oğlundan ilk açıklama /11 Haziran 2020 14:30

Haydar Baş'ın oğlundan ilk açıklama

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Haydar Baş 14 Nisan'da Koronvirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti. Babasının bıraktığı koltuğa geçen Hüseyin Baş ilk mesajını verdi.

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Babası Haydar Baş'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetmesinin akabinde Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) genel başkanı olan Hüseyin Baş, kendisini 68 öğrenci hareketinin liderlerinden Deniz Gezmiş gibi Türkiye'nin bağımsızlığına adadığını söyledi.

Baş, partisinin İstanbul il başkanlığındaki basın toplantısında  "24 yaşında kendimi Türkiye’nin bağımsızlığına adıyorum’ diyen Deniz Gezmiş gibi ben de kendimi 29 yaşında Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına adıyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞ: SİZE NE OLUYOR DA BUGÜN "ÇOKLU BARO" DİYORSUNUZ

Kendisi de bir avukat olan Hüseyin Baş son dönemde baro sistemi ile ilgili düşünülen değişikliklerle ilgili de partisinin görüşünü şöyle açıkladı: “Bugün tek bayrak, tek vatan, tek millet diyen bir anlayış ve bunun uğruna adeta demokratik krallığı dikta eden bir anlayış, size ne oluyor da bugün 'çoklu baro' diyorsunuz. BTP olarak tek baronun arkasında olduğumuzu hukukçu kimliğimle ifade etmek istiyorum.”

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, 14 Nisan'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetmişti. 

4 Mayıs’ta online olarak düzenlenen BTP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yerine oğlu Hüseyin Baş BTP Genel Başkanı olarak seçilmişti. 
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