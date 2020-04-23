Samanyolu Haber /Politika / Haydar Baş'ın yerine bakın kim geçti /23 Nisan 2020 21:42

Haydar Baş'ın yerine bakın kim geçti

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine geçen ismin belli olduğu ifade edildi.

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Covid-19’dan yaşamın yitiren BTP Genel Başkanı Haydar Baş’ın yerine partinin genel başkanlığına oğlu Hüseyin Baş getirildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, Haydar Baş'ın ölümünün ardından oğlu Hüseyin Baş'ın genel başkanlık görevine seçildiğini açıkladı.

Haydar Baş Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 14 Nisan’da yaşamını yitirmişti.

Yazılı bir açıklama yapan BTP Sözcüsü Önder, partinin yeni genel başkanı belirlemek üzere Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin telekonferans yöntemiyle toplandığını bildirdi. Toplantıda yapılan oylamada Haydar Baş'ın oğlu, BTP MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olan Hüseyin Baş'ın genel başkan olarak belirlendiğini duyuran Önder “Bağımsız Türkiye Partisi Büyük Kongresi yapılıncaya kadar Hüseyin Baş, partimizin genel başkanıdır. Koronavirüs salgını sona erdiğinde büyük kongremizi toplayacağız” dedi.
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