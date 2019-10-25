"Haydarpaşa ve Sirkeci gar ihalesi şaibeli"

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP ve CHP grupları arasında İstanbul'daki Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının ihalesine ilişkin tartışma yaşandı.





Genel Kurulda, Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifin birinci bölümündeki maddeler kabul edildi, ikinci bölümünde yer alan maddeler üzerinde görüşmelere geçildi.





"Oylar bana verildiğinde milli irade, verilmediğinde kirli irade"





Genel Kurulda teklifin ikinci bölümü üzerinde grubu adına söz alan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul'daki Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının ihalesinin şaibeli olduğunu belirtti.





?

Bunun üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, bu konuda son kararı yargının vereceğini belirtti.





Akbaşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ihaleyi, daha yüksek teklif sunan şirkete verdiğini ifade ederek, "Daha düşük teklif verdiği halde, 300 bin lira teklif veren için 'Hayır, daha fazla verene vermeyeceksin, ben Büyükşehirim, ben daha az verdim, bana vereceksin.' diyen, böyle mızıkçılık yapan çocuk gibi bas bas bağıran bir durum var" diye konuştu.



