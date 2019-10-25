"Haydarpaşa ve Sirkeci gar ihalesi şaibeli"

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP ve CHP grupları arasında İstanbul'daki Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının ihalesine ilişkin tartışma yaşandı.
Genel Kurulda, Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifin birinci bölümündeki maddeler kabul edildi, ikinci bölümünde yer alan maddeler üzerinde görüşmelere geçildi.
"Oylar bana verildiğinde milli irade, verilmediğinde kirli irade"
Genel Kurulda teklifin ikinci bölümü üzerinde grubu adına söz alan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul'daki Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının ihalesinin şaibeli olduğunu belirtti.
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Bunun üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, bu konuda son kararı yargının vereceğini belirtti.
Akbaşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ihaleyi, daha yüksek teklif sunan şirkete verdiğini ifade ederek, "Daha düşük teklif verdiği halde, 300 bin lira teklif veren için 'Hayır, daha fazla verene vermeyeceksin, ben Büyükşehirim, ben daha az verdim, bana vereceksin.' diyen, böyle mızıkçılık yapan çocuk gibi bas bas bağıran bir durum var" diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Karşımızdaki anlayış 'Oylar bana verildiğinde milli irade, verilmediğinde kirli irade' diyor" ifadelerini kullandı.
"İstanbullu seçmenin yerel seçimlerde iktidara demokrasi tokadı attığını" belirten Özel, "Bu anlayış, emlak vergileri belediyeye giderken, lüks konut vergisi diye vergi alıp onu genel bütçeye koyuyor ki İstanbul, Ankara büyükşehir belediyeleri CHP'nin elinde diye... Hizmet etme imkanları ortadan kalksın" ifadelerini kullandı.
"Hükümet, Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını engelliyor"
Hükümetin, Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını engelleyerek İstanbullu'ya hizmet edilmesini de önlediğini belirten Özel, "Fransa, İngiltere'de şehirleriyle özdeşleşmiş binaları, meydanları o belediyelere mi veriyorlar, yoksa Macron'un, İngiltere'yi yöneten başbakanın çocuğunun vakfına mı veriyorlar?" sorusunu yöneltti.
"İmamoğlu'nu seçimlerde yenemeyen iktidarın, saltanat düzeni üzerinden yenmeye çalıştığını" belirten Özel, söz konusu ihalenin bir sonraki aşamasında açık artırmanın yapılacağını ancak Kültür AŞ'nin ilk aşamada elendiğini söyledi.
Grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında AKP ve CHP milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın araya girmesi üzerine tartışma sona erdi.