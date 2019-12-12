Samanyolu Haber /Politika / "Hayırlı olsun" dedi, Davutoğlu'nun partisinin ismini açıkladı /12 Aralık 2019 10:26

"Hayırlı olsun" dedi, Davutoğlu'nun partisinin ismini açıkladı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugün yayımlanan makalesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismini "hayırlı olsun" deyip açıkladı. İşte Altaylı'ya göre Davutoğlu'nun partisinin ismi...

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13 Eylül'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden ve yeni parti hazırlıklarında sona yaklaşan Ahmet Davutoğlu'nun partinin kuruluş dilekçesini yarın İçişleri Bakanlığı'na sunacağı iddia edildi.

Davutoğlu'nun yeni partisini ismi ve amblemi günlerdir tartışılıyor. Davutoğlu'nun partisinin ismi ile ilgili ilk olarak "Bizim Parti" ismi kulislere düşmüştü. Son olarak da "Yaşam ve Adalet Partisi" ile "Huzur Partisi" isimleri öne çıktı.

"GELECEK PARTİSİ" İSMİNDE KARAR KILINDI

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Hayırlı olsun." diyerek  Davutoğlu'nun partisinin isminin "Gelecek Partisi" olarak kesinleştiğini iddia etti. 

Altaylı, "Uzun tartışmalardan sonra Davutoğlu’nun partisinin adı "Gelecek Partisi" olarak kesinleşti. Birkaç gün içinde eski AK Parti Genel Başkanı yeni "Gelecek Partisi Genel Başkanı" olacak." ifadelerini kullandı.

Altaylı'ya göre partinin kurucular kurulunda Davutoğlu’nun eski danışmanı Etyen Mahçupyan, gazeteci Hakan Albayrak beklenen isimlerin yanı sıra çok sayıda yeni bilinen veya duyulmamış isim de görev alacak. 
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