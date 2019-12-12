"Hayırlı olsun" dedi, Davutoğlu'nun partisinin ismini açıkladı

13 Eylül'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden ve yeni parti hazırlıklarında sona yaklaşan Ahmet Davutoğlu'nun partinin kuruluş dilekçesini yarın İçişleri Bakanlığı'na sunacağı iddia edildi.





Davutoğlu'nun yeni partisini ismi ve amblemi günlerdir tartışılıyor. Davutoğlu'nun partisinin ismi ile ilgili ilk olarak "Bizim Parti" ismi kulislere düşmüştü. Son olarak da "Yaşam ve Adalet Partisi" ile "Huzur Partisi" isimleri öne çıktı.







"GELECEK PARTİSİ" İSMİNDE KARAR KILINDI





Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Hayırlı olsun." diyerek Davutoğlu'nun partisinin isminin "Gelecek Partisi" olarak kesinleştiğini iddia etti.





Altaylı, "Uzun tartışmalardan sonra Davutoğlu’nun partisinin adı "Gelecek Partisi" olarak kesinleşti. Birkaç gün içinde eski AK Parti Genel Başkanı yeni "Gelecek Partisi Genel Başkanı" olacak." ifadelerini kullandı.





Altaylı'ya göre partinin kurucular kurulunda Davutoğlu’nun eski danışmanı Etyen Mahçupyan, gazeteci Hakan Albayrak beklenen isimlerin yanı sıra çok sayıda yeni bilinen veya duyulmamış isim de görev alacak.