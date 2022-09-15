Hayırsever işadamı Ali Katırcıoğlu ruhunun ufkuna yürüdü

Kervancı’nın eşi Necla Katırcıoğlu da haziran ayında vefat etmişti. 4 Haziran 2022 günü eşini toprağa veren işadamı Ali Katırcıoğlu cenazede gözyaşlarını tutamamıştı. Ali Katırcıoğlu’nun cenazesi, Johannesburg’da yarın Cuma namazının ardından toprağa verilecek.



77 yaşında ölen Necla Katırcıoğlu, Nizamiye’nin arka bahçesindeki kabristanda son yolculuğuna uğurlanmıştı. 87 yaşındaki Ali Katırcıoğlu, yarım asrı geçen evlilikleri boyunca kendisine hayat arkadaşı olan ve son yaşanan süreçte Güney Afrika’da hicret günlerini beraber geçirdiği Nejla Katırcığlu’nun cenaze merasimi boyunca gözyaşlarını tutamamıştı.



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