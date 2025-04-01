Hayırsever Mustafa Said Türk dualarla toprağa verildi

Manisa’da hayatını kaybeden TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın aile dostu, hayırsever Mustafa Said Türk’ün cenazesi doğduğu yer olan Manisa Akçapınar Köyü’nde öğle vaktinde kılınan namazdan sonra defnedildi.





TR724'ün haberine göre 88 yaşında hayatını kaybeden Türk’ün cenazesine yakın dostları ve köy sakinleri katıldı.





NE OLMUŞTU?





Mustafa Said Türk, Hizmet hareketine yönelik hukuksuz davalar kapsamında 10 yıl hapis cezası verilen ve infaz erteleme başvurusu reddedildiği için 31 Temmuz 2023’te 112 Acil Servis eşliğinde sedyeyle tutuklandı.





Kamuoyunda tepki oluştuğu için 24 gün sonra tahliye edilen Türk, yaklaşık bir ay kaldığı Menemen R Tipi Cezaevinde birçok hak ihlaline maruz kaldı.





İki kez beyin kanaması, bir kez kalp krizi geçiren, günde 4 insülin iğnesi olan ve hasta bezi kullanan Said Türk, bir ay boyunca hastane ve Adli Tıp arasında rapor için dolaştırıldı. Cezaevine götürülürken yolda fenalaşan Türk’e kalp yetmezliği ve zatürre teşhisi konuldu. Kapalı görüşe bile sedyeyle getirildi. Hastanede enfeksiyon kapan Türk, üç hafta içinde yaklaşık 20 kilo kaybetti.





31 Temmuz 2023’te Manisa Turgutlu’daki evinden 112 Acil Servis ile alınıp önce Manisa T Tipi Cezaevine götürülen, ardından da hastaneye kaldırılan Türk’e, sekiz doktordan oluşan hastane heyeti ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdiği için 10 Ağustos 2023’te jandarmaların eşlik ettiği ambulansla bir saat uzaklıktaki İzmir Menemen R Tipi Cezaevine götürüldü.





Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinin 9 Ağustos 2023 tarihli düzenlediği raporda “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16/2-16/6 maddesi kapsamında değerlendirildi. Cezası, ceza infaz kurumu şartlarında hayatını yalnız idame ettiremez. Cezasının infazının geriye bırakılmasına gerek yoktur. T.C. Anayasası’nın 104/2-B maddesinde belirtilen sürekli hastalık sakatlık kocama hali vardır. R tipi kapalı/açık ceza infaz kurumlarında kalmasına gerek vardır.” denildi.





Adli Tıp Kurumu ise yatalak hasta Mustafa Said Türk’ü muayene etmek için İstanbul’a çağırdı. 24 Temmuz 2023’te iyileşene kadar infaz erteleme verilen Türk, sedyeyle alındığı evine sedyeyle getirilmişti.







