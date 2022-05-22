Samanyolu Haber /Gündem / Hayrettin Karaman ve Acun Ilıcalı'nın Survivor kapışması /22 Mayıs 2022 10:57

Hayrettin Karaman ve Acun Ilıcalı'nın Survivor kapışması

Yayınlandığı ilk günden beri tartışmalara sebep olan ve aynı zamanda önemli bir izleyicisi bulunan Survivor, Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman ve Acun Ilıcalı'yı karşı karşıya getirdi.

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'AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fetvacısı' denerek eleştirilen, Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman bugünkü köşesinde TV8'de ekrana gelen Survivor'la ilgili soruyu yanıtladı.

Yazıya göre, Hayrettin Karaman'ın okuyucusu "Survivor, kadın erkek beraber bir adada yaşayan bir yarışma programıdır. Mahrem olan kadın ve erkek aynı yerde yatabiliyor, mahrem yerleri açık ve vücutlarını görebiliyor, yarışmayı kazandıklarında birbirlerini öpebiliyor, sarılabiliyor. Bu tür programlara katılmak veya izlemek caiz mi, kazanılan para helâl mi?" diye sordu.

Karaman bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Tarif ettiğiniz davranışlar İslam dini ve ahlakına ve bizi biz yapan değerlerimize aykırıdır, ayıptır ve günahtır. Bu davranışları içeren bir faaliyete katılmak ve bunu izlemek elbette caiz değildir. Günah işleyerek kazanılan para da helâl olmaz."
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