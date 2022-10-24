Hayrettin Karaman'dan Erdoğan'a bir 'hayat öpücüğü' daha

Hayrettin Karaman’ın bir okuru, tartışılan sözü söyleyip söylemediğini sordu.





Karaman’ın daha önce söylediği “İktidara zarar verecekse, haksızlık ve yanlışlardan şikâyet etmek, doğruları söylemek caiz değildir” sözü yeniden gündeme geldi.Karaman ise köşesinde bu soruya, yeni bir tartışma başlatacak ifadelerle cevap verdi. Karaman’a göre, seçim öncesi iktidarı eleştirmek doğru değil. İşte Karaman’ın yazısının ilgili bölümü:“İktidar da, kişiler de, elbette iyi niyetle ve uygun bir dil ile eleştirilir. Maksat da yıpratmak, ne pahasına olursa olsun itibar ve iktidardan düşürmek değil, yanlıştan dönmesini, hatalarını asgariye indirmeyi sağlamak olur. İktidarın iyi ve doğrularını hiç kale almayıp, dile getirmeyip yalnızca -tenkit edene göre veya mutlak olarak – hata, kusur, günah olanları abartarak, olanın yanına olmayanı da katarak bunları da özellikle seçimlerin arefesinde yaparak istismar etmenin doğru olmadığı kanaatindeyim, bunu her zaman söyler ve yazarım.Bu ifadem belli bir zaman ve belli bir iktidar ve muhalefete ait ve mahsus değildir, bugünü ve geleceği içine almak üzere geneldir.”