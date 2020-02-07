'Hayrünnisa Gül siyasete giriyor' iddiası

Abdullah Gül'ün desteğiyle Ali Babacan liderliğinde kurulma hazırlıkları sürdürülen yeni siyasi partide, Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün de yer alacağı iddiası ortaya atıldı.





Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, Babacan'ın ekibinden bir isim Hayrünnisa Gül'ün de yeni siyasi oluşumda aktif siyasetin bir parçası olacağını belirtti.





İddiaya göre, Hayrünnisa Gül, partinin Kurucular Kurulu'ndaki isimlerden biri olacak.





Babacan'a yakın bir isme dayandırılan habere göre, Babacan'ın partisi hazırlık çalışmalarında sona yaklaştı. Partinin tüzüğünü ise Anayasa Mahkemesi (AYM) eski Başkanı Haşim Kılıç yazdı. Partinin kamuoyuna açıklanması için şubat ayına işaret ediliyor.





Babacan'ın çalışma ekibi içerisinde yer alan bahse konu kaynak, "Abdullah bey gibi Hayrunnisa hanım da, kuracağımızı partiyi çok önemsiyor. Yeni partide yer almaya sıcak bakıyor. Yapılan son değerlendirmelerde kurucular arasında yer alması kararlaştırıldı. Bu, sayın Abdullah Gül'e de bir vefa göstergesi olacak" dedi.