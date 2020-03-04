Haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz, hain...

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehrinde son bir ayda 62 askerin şehit olmasından, 100'e yakın askerin yaralanmasından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutuluyor.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın her fırsatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova'ya koştuğunu belirterek, "Topuklarınız k..ınızda Rusya'ya gidiyorsunuz." demişti.





ERDOĞAN: O SÖZLERİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM





Erdoğan, CHP liderinin bu sözlerine bugün TBMM'de parti grubuna hitap ederken sert bir dille cevap verdi.







"Suriye tartışması ülkemizdeki beşinci kol faaliyetlerinin nerelere kadar uzandığının en somut göstergesidir." diyen Erdoğan, "Birkaç tane şehit" ve "Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.





AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal’in yeri bellidir. Bay Kemal’in yeri ne vatandır ne bayraktır. Onun yeri Esed’in yanıdır." dedi.





Erdoğan şöyle devam etti: "Değerli kardeşlerim evet ben inanarak atalarımızdan ilham alarak şehitler tepesi boş kalmayacak dedim, diyorum, diyeceğim."





CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ağır ithamlarda bulunan Erdoğan, "Sizleri ve tüm milletimi bu kişinin (Kemal Kılıçdaroğlu) hezeyanlarına tekrar maruz bırakmaktan dolayı da hüzünlüyüm. Bay Kemal’in yeri bellidir. Bay Kemal’in yeri ne vatandır ne bayraktır. Onun yeri Esed’in yanıdır. Buyur sen git. Zaten yanında da Bay monşerler var. Onlarla beraber güzel bir yolculuk gerçekleştirirsin." dedi.





ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: HAYSİYETSİZ, HAİN!





Erdoğan, "Bu zatın gönlünün başak yerlerde olduğunu biliyoruz. Kılıçdaroğlu Esed’in Suriye’de İsrail’in Filistin’de hayata geçirmeye çalıştığı insansızlaştırma politikasına destek evren bir yerde duruyor. Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir, haindir."







AKP lideri, Kılıçdaroğlu'un 2023 yılında yapılacak seçimde karşısında aday olmaya davet ederken, "2023’te bu ülkede bir cumhurbaşkanlığı seçimi var yüreğin yetiyorsa çıkarsın 'ben bu ülkeyi yönetmeye talibim' dersin. Ancak o güne kadar bu zata düşen görev milli görevlerimizi ilgilendiren konularda sorumluluk sahiplerine destek vermektir. Bunu yapamıyorsa sukût etmesine de razıyız."





"ELBETTE BİZİM DE KAYIPLARIMIZ VAR!"





Suriye'nin İdlib şehrinde devam eden askeri harekât hakkında bilgi veren Erdoğan, "Rejiminkiyle (Beşar Esed) mukayese edilemeyecek kadar az da olsa elbette bizim de kayıplarımız var. Uçaklarımızla topçularımızla komandolarımızla yürüttüğümüz destansı mücadele ile rejimi her geçen gün biraz daha eritiyoruz."





Erdoğan, Avrupa Birliği'nden Suriye'de Esed'e karşı kendisine destek vermesini istedi.





MÜLTECİLERİ YİNE ŞANTAJ MALZEMESİ OLARAK KULLANDI





"Avrupa'ya 'kapıları açıp mültecileri salacağımızı' söyledik, hafife aldılar." sözünü tekrarlayan Erdoğan, "Avrupa ülkeleri şayet meseleyi çözmek istiyorlarsa Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirmeye çalıştığı siyasi ve insani çözüme destek vermelidir." dedi.







Erdoğan, "Umudumuz yaşanan gelişmelerin Avrupa Birliği’nin gerçekleri görmesine ve gereken desteği sağlamasına vesile olmasıdır." ifadelerini kullandı.