Samanyolu Haber /Gündem / Hayvan hakları savunucularını ayağa kaldıran uygulama /01 Kasım 2019 09:47

Hayvan hakları savunucularını ayağa kaldıran uygulama

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild, hayvan hakları aktivistlerinin açıklamalarını uluslararası kamuoyuna duyurdu. PETA'dan yetkililer, otomobillerin yapım aşamasında gerçekleşen kaza testlerinin Çin'de canlı hayvanlarla yapıldığını açıkladı.

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Hayvan haklarını savunan sivil toplum kuruluşu PETA’nın sözcüsü Anne Meinert, otomobillerin yapım sürecinde gerçekleşen “kaza testleri”nde gerçek hayvanlar kullanıldığını duyurdu.

Gazeteye konuşan Meinert, “ABD’de 1990’lardan beri bu tür testlerde canlı hayvan kullanmıyorlar. Çin’de üretilen araçların deneme ve kaza testlerinde ise domuz kullandıklarını tespit ettik. Bu testlerde koltuğa bağlanan canlı hayvanlar yaralanıyor ve bu yaralar üzerinde deney yapıyorlar” açıklamasını yaptı.



Saatte 48 kilometre hızla yapılan testlerde sadece bu yıl içerisinde 7 domuzun öldürüldüğünü açıklayan Meinert, “Canlı ve duyarlı hayvanların araçlara bindirilerek kaza testlerinde duvara çarptırılması tamamen canilik. Bu kazalar sonucu canlılar ölüyor, yaralanıyor. Kemikleri kırılıyor ve iç organları parçalanıyor” dedi.



PETA, 1990’larda benzer bir uygulama ile test yapan General Motors’a karşı gösteri düzenlemiş ve markanın geri adım atmasına sebep olmuştu.

Otomotiv markalarının normalde kullandığı gerçek boyutlu mankenlerin fiyatları yüz binlerce dolara çıkabiliyor.


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