Samanyolu Haber /Gündem / Hayvanat bahçesinde 18 gorilin Covid-19 testi pozitif çıktı /15 Eylül 2021 11:23

Hayvanat bahçesinde 18 gorilin Covid-19 testi pozitif çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Atlanta şehrindeki bir hayvanat bahçesinde 20 gorilin en az 18'inin Covid-19 testi pozitif çıktı.

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ABD'nin Georgia eyaletinin başkentindeki hayvanat bahçesi çalışanları, geçtiğimiz günlerde "Batı Afrika Düzlük Gorili" türündeki gorillerin öksürdüğünü, burunlarının aktığını ve iştahlarının değiştiğini fark ettikten sonra koronavirüs testi yapılmasına karar vermişti.

En az dört gorilde Delta varyantına rastlandı

Sonuçların pozitif çıktığı aktarılan açıklamada ayrıca Iowa'daki Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarına gönderilen numunelerin en az dördünde de virüsün delta varyantına rastlandığı açıklandı.

Hayvanat bahçesi, virüsten kaynaklı komplikasyon geliştirme riski taşıyan gorilleri tedavi etmek için monoklonal antikorlar kullanıyor.

"Gorillerin virüsü insanlara aktarabileceğine dair bir kanıt yok"

Öte yandan yetkililer, gorillerin virüsü insanlara aktarabileceğine dair bir kanıt olmadığını ve ziyaretçilerin goriller tarafından enfekte olamayacak kadar uzakta olduğunu belirtti.

Goriller 4'lü sürüler halinde birbirine yakın yaşadığı için enfekte hayvanları izole etmenin ise imkansız olduğu söylendi.

Ülkenin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentindeki hayvanat bahçesinde 2 gorilde de ocak ayında Covid-19 teşhis edilmişti.
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