Samanyolu Haber /Gündem / Hayvanat bahçesinde silahlı kavga: Salih Memişoğlu silahlı çatışmada öldü /09 Mart 2021 19:16

Hayvanat bahçesinde silahlı kavga: Salih Memişoğlu silahlı çatışmada öldü

Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Çıkan silahlı kavga sonrası ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı.

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Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Çıkan silahlı kavga sonrası ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı.


Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ÜNLÜ METAFİZİK UZMANI HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre, ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı.


Olay, saat 14.00 sırlarında, içinde hayvanat bahçesi ve kafeler barındıran Park of İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre, Park of İstanbul'da kafe işleten bir kişi, mülk sahibi Memişoğlu ile bir süre önce tartışma yaşadı.

Öğlen saatlerinde Memişoğlu ile görüşmeye gelen kiracı kafe işletmecisi, silahını çekerek ateş açtı. Olayda ünlü Metafizikçi Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Z. hayatını kaybetti, Osman Ö. ise yaralandı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine giden polis, saldırgan M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.


Foto: İHA / Salih Memişoğlu

İddiaya göre, M.Ö. ile Memişoğlu arasında yaşanan olay, usulsüz imar sebebiyle yaşandı. M..Ö. kiraladığı işletmeye imara aykırı ekleme yaptı. Salih Memişoğlu bu sebeple sözleşmeyi fesh etti. Ancak M.Ö. masraflarını talep etti. İkili arasında masraf miktarı sebebiyle tartışma yaşadığı öne sürüldü.

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