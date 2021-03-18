Samanyolu Haber /Gündem / Hayvanat bahçesindeki geyiği çalıp yediler /18 Mart 2021 17:12

Hayvanat bahçesindeki geyiği çalıp yediler

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği çalıp, keserek yediği belirlenen 2 kişi tutuklandı.

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Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasının hayvanat bahçesindeki geyik, otlaması için çıkarıldığı fabrikanın arka bölümündeki boş arazide kayboldu. Bölgede arama yapan bakıcılar geyiği bulamayınca, jandarmaya haber verildi.

Geyiğin izini süren jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi.

Ekipler, geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, önceki gün şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. C.A. ve M.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geyiği kaçırdıktan sonra silahla vurarak öldürdükten sonra kesip yediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Zonguldak Valiliği, seramik fabrikasındaki hayvanat bahçesinden çalınan geyikle ilgili açıklama yaptı. Alageyiğin 22 Şubat’ta çalındığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Kafesinden çıkarılıp av tüfeği ile vurularak araçla götürmek suretiyle faili meçhul hırsızlık ve mala zarar verme olayı meydana gelmiştir. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’nca, meydana gelen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalarda JASAT ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve teknik takipler neticesinde olayda kullanılan araç ve olayı gerçekleştiren C.A. (57) ve M.B. (48) isimli şahıslar tespit edilmiş olup, adı geçen şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Adli işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanmıştır” denildi.
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