Hayvanları savundu, hedef gösterilince kovuldu!

Hayvan hakları aktivisti Ömer Çiftçi, sosyal medyada 'katliam yasası'na tepki gösterdikten sonra hedef haline geldi.



Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın aktardığına göre; sosyal medya platformu X’te katliam yasası savunucuları Çiftçi'ye yönelik paylaşımlarda bulunmaya başladı.



Bu hesapların kendisi hakkında karalama kampanyası yürüttüğünü ifade eden Çiftçi, 13 yıldır çalıştığı Albaraka Türk bankasına şikâyet edildiğini söyledi.



İşinden ayrılmaya zorlandığını belirten Çiftçi, “13 yılda hakkımda hiçbir şikayet, uyarı, kınama cezası yoktu” dedi.