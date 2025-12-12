Samanyolu Haber /Dünya / Hazar Denizi’ndeki Lukoil tesisleri İHA ile vuruldu /12 Aralık 2025 12:03

Hazar Denizi’ndeki Lukoil tesisleri İHA ile vuruldu

Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA) Hazar Denizi’nde Lukoil’in Filanovskoye sahasındaki petrol platformuna dört kez saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu, platformdaki 20’den fazla üretim kuyusu geçici olarak durdu.

Saldırı sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Lukoil’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Filanovskoye sahası, Lukoil’e yıllık yaklaşık 6 milyon ton petrol sağlıyor. Bu, Rusya iç piyasasındaki toplam üretimin yüzde 8’ine denk geliyor.

Uzmanlar, bu saldırının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rus enerji altyapısına yönelik kapsamlı operasyonlarının bir parçası olduğunu belirtiyor.

Operasyon bölgesinde Severks, Kuçerovka ve Kurilovka ele geçirildi

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Operasyon bölgesinde Severks, Kuçerovka ve Kurilovka’nın ele geçirildiğini bildirdi. Putin, bu gelişmelerin Donbas’ın kurtarılmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Novopavlovka ve Konstantinovka’da çatışmalar sürüyor; Konstantinovka yerleşim yerinin %45’i Rus kontrolüne geçti.

Severks’in alınması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin önemli üslerinden biri olan Slavyansk yolunu açıyor. Ancak Ukrayna tarafı, Severks’in Rus kontrolüne geçtiğini doğrulamadı.

Putin, Donbas’ın kurtarılmasında kaydedilen hızlı ilerlemeyi ve Zaporoje bölgesindeki Rus ordusunun yüksek hareket temposunu övdü.

“Stratejik inisiyatif tamamen Rus ordusunun elinde” diyen Putin, Severks’in ele geçirilmesinin yeni başarılı taarruzlara ve Donbas’tan Ukrayna kuvvetlerinin çıkarılmasına zemin hazırlayacağını belirtti.
