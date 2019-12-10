Samanyolu Haber /Ekonomi / Hazine 5.7 milyar lira borçlandı /10 Aralık 2019 17:01

Hazine 5.7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 ihale ile 5 milyar 665.4 milyon lira borçlanmaya gitti.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 6 ay (182 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 11.02, bileşik faiz yüzde 11.32 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 936.2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 256 milyon lira, net satış 1 milyar 190.4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 131 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 900 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. Nominal teklifin 1 milyar 513 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 48 milyon lira, net satış 1 milyar 50 milyon lira oldu.

İhalede, kamu kuruluşlarından gelen 200 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 1 milyar 211 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 725 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, 5 milyar 665.4 milyon lira borçlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hazine 5.7 milyar lira borçlandı Sonraki Haber >>

Bu arabadan sağ kurtuldu!

Bu arabadan sağ kurtuldu!

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Avukatlardan videolu çıkış

Avukatlardan videolu çıkış

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Kadınlara polis şiddeti!

Kadınlara polis şiddeti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:50:33