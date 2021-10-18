Hazine 8,2 milyar lira borçlandı

İhalede basit faiz yüzde 18,11, reel bileşik faiz yüzde 18,93 oldu.Nominal teklifin 2 milyar 175 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 150 milyon lira, net satış 1 milyar 148,3 milyon lira olarak gerçekleşti.







Kamu kuruluşlarından gelen 4 milyar 400 liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 261 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 350 milyon liralık satış yapıldı.





Bakanlık, ikinci ihalede 5 yıl (1911 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, ilk kupon oranı yüzde 4,95 olan Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.





İhalede dönemsel faiz yüzde 5,19 oldu.Nominal teklifin 1 milyar 956 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 611 milyon lira, net satış 592,4 milyon lira oldu.





Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 226 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.Hazine böylelikle piyasaya 8 milyar 240,7 milyon lira borçlandı.



