Samanyolu Haber /Gündem / Hazine Bakanlığı 3 metroya onay vermedi /14 Ocak 2020 20:30

Hazine Bakanlığı 3 metroya onay vermedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kredi buldukları halde Hazine onayı alamadıkları için başlanamadığını açıkladığı 3 projenin; Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı, Bostancı-Dudullu Metro Hattı ve Yenidoğan- Hastane Hattı olduğu belirtildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu iki yıl önce durdurulan metro hatlarını aktif hale getirmek için başlattıkları çalışmalar kapsamında kredi bulmalarına rağmen Hazine’de onay alamadıklarını belirtti.

HAZİNE ONAY VERİRSE START ALACAK

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu’nun Hazine onayı olamadıkları için 3 projenin Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı, Bostancı-Dudullu Metro Hattı ve Yenidoğan –Hastane Hattı olduğu belirtildi.İmamoğlu'nun Hazine’den kredi onayı alamadığı hatların başında Bostancı – Dudullu arasını 21 dakikaya indirecek olan 14.3 kilometre uzunluğundaki Dudullu-Bostancı metro hattı geliyor. Yüzde 70’i tamamlanan ve 13 istasyondan oluşan metro hattının maliyeti 558 milyon euro artı KDV olarak açıklanmıştı.

Hazine’nin onay vermediği diğer hat ise 10 km'lik Alibeyköy-Eyüpsultan-Eminönü tramvay hattı. Eminönü otobüs durakları alanından başlayan güzergah, Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya Mahallesi İstasyonuna Haliç kıyısından geçerek, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy metro İstasyonu ile devam edip ve Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonunda son buluyor.Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı bağlantılı Yenidoğan- Hastane Hattı da kredisine Hazine’nin onay vermediği hatlar arasında yer alıyor.

ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a metro çalışmaları için çağrıda bulunan Başkan Ekrem İmamoğlu, “Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi Ocak ayının ilk haftasında. Reddedilmese, biz o kredi imkanlarıyla metro hatlarını çok hızlı harekete geçirebileceğiz. Kredi imkanı var, biz buluyoruz. Sadece istediğimiz bir dokunuş” ifadelerini kullandı. 
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