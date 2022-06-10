Samanyolu Haber /Ekonomi / Hazine Bakanlığı, BDDK ve SPK'dan peş peşe açıklamalar /10 Haziran 2022 10:38

Hazine Bakanlığı, BDDK ve SPK'dan peş peşe açıklamalar

Hazine Bakanlığı, BDDK ve SPK'dan açıklamalar: GES talep toplama işlemleri 15 Haziran’dan itibaren gerçekleşecek

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin beklenen yeni adımını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir” denildi.

“Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir” ifadelerinin yer bulduğu açıklamada şunlar kaydedildi:

Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir. İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının. hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir.

BDDK'dan kredi açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.
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