Samanyolu Haber /Ekonomi / Hazine bir yılda öngördüğü borçlanmanın yarısını şimdiden yaptı /07 Şubat 2020 11:21

Hazine bir yılda öngördüğü borçlanmanın yarısını şimdiden yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli eurobond (tahvil/borç senedi) ihraçlarını 4 milyar dolar borçlanma ile tamamladı.

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Diken'in aktardığı habere göre, Hazine'nin 5 yıl vadeli eurobond ihracında borçlanma 2 milyar dolar getiri yüzde 4.45 oldu. Hazine’nin 10 yıl vadeli eurobond ihracında ise borçlanma 2 milyar dolar, getiri yüzde 5.45 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli çift dilim bir ihraç gerçekleştirmek üzere Citi, Deutsche Bank, JPMorgan ve Societe Generale’e yetki verdi.

Hazine’nin bu yıl için uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 9 milyar dolar tutarı karşılığında finansman öngörüyor. Hazine ayrıca bu yıl piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda doların yanında diğer döviz cinslerinden ihraç öngörüyor.

Öte yandan prosedür gereği 13 Mart 2025 ve 13 Mart 2030 vadeli her iki tahvil için de ABD’nin sermaye piyasası kuruluna ABD menkul kıymetler borsasında işlem görmesi için başvuru da yapıldı.

Hazine’nin bugün ihracın sonuçlarına ilişkin bir açıklanma yapması da bekleniyor.
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