Samanyolu Haber /Gündem / Hazine tam takır, kuru bakır /12 Ekim 2021 13:35

Hazine tam takır, kuru bakır

Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını bitiren AKP Hükumeti, çareyi parsel parsel satışta arıyor. Resmi Gazetede yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararlarıyla 24 arazinin satışı kesinleşti. Satılan arsalar içinde Sümer Holding’e ait 15 bin liralık arazinin olması da dikkat çekti.

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Covid-19 salgını, döviz kurunda yaşanan şoklar ve yabancı yatırımcının kaçmasıyla Türkiye ekonomisi krize girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe bu yılın 9 ayında 75 milyar lira açık verdi. Merkez Bankası’nın 2015 yılında 137 milyar dolar seviyesine ulaşan rezervleri artık eksi 52 milyar dolar seviyesine geriledi.

ÇARE YİNE SATIŞTA ARANIYOR

Bold'da yer alan analize göre, işsizlik ve yoksulluğun hızla arttığı Türkiye’de sıcak para girişi de durunca çare yine satışta bulundu. Yaz boyunca turizm bölgelerindeki kamu arazilerinin satışı için Cumhurbaşkanlığı kararıyla imar planları değiştirildi. Bugün Resmi Gazetede yayımlanan kararla ise Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş ve Sümer Holding’e ait arazilerin satışı kesinleştirildi.

TÜRK ŞEKER’İN 8 İLDEKİ ARSALARI SATILDI

Daha önce özelleştirilen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ye ait Samsun’daki arsası 4 milyon 300 bin liraya satıldı. Yine Ağrı’daki yedi ayrı arazisi 3 milyon 940 bin, 3 milyon 800 bin, yine Ağrı 3 milyon 260 bin, 3 milyon 220 bin, 3 milyon 175 bin, 3 milyon 30 bin, 2 milyon 180 bin liraya satıldı. Bolu’daki Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait arazi 1 milyon 160 bin, Amasya’daki 1 milyon 20 bin, Kırklareli’ndeki 1 milyon, Tokat 972 bin, Edirne 880 bin, Yozgat 575 bin liraya verildi.

ATATÜRK ZAMANINDA KURULAN SÜMER HOLDİNG

Atatürk zamanında kurulan Sümer Holding’in arazilerinin satışı da kesinleşti. Manisa’daki arsalar parsel parsel devredildi. Devredilen araziler içinde 320 bin, 112 bin, 92 bin, 71 bin, 60 bin 500 lira bedelle özel kişilere verilenler oldu. Hazine’de para bırakmayan AKP Hükumeti, Manisa’da Sümer Holding’e ait iki parseli de 27 bin 55 lira ile 15 bin liraya sattığını Resmi Gazeteden duyurdu. AKP döneminde Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin 15 bin liraya muhtaç hale geldiğini belgelendi.

Yine Maliye Bakanlığı’nın Kırşehir’deki arazileri 2 milyon 410 bin liraya ve 2 milyon 200 bin liraya satıldı. Ankara Gölbaşı’ndaki kamu arazisi de 104 bin liraya alıcı buldu.
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