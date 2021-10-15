Samanyolu Haber /Ekonomi / Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Washington'da ne yapıyor? /15 Ekim 2021 10:11

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Washington'da ne yapıyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, IMF- Dünya Bankası Sonbahar Toplantıları ve G-20 Maliye Bakanları toplantılarına katılmak üzere ABD’nin başkenti Washington’da.

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Temaslarını Twitter hesabından paylaşan Lütfi Elvan, G-20 Maliye Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumunda, küresel enflasyon baskılarını, emtia fiyatlarında son dönemde yaşanan artışları ve artan küresel borçluluk düzeylerini ele aldıklarını belirtti.

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Daniele Franco ile görüştüklerini açıklayan Elvan, bu görüşmede ekonomik ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve son dönemdeki küresel ekonomik gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Pakistan Maliye ve Gelirler Bakanı Shaukat Fayaz Ahmed Tarin ve ekibiyle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini paylaşan Bakan Elvan, "Sayın Bakan ile tarım, inşaat, madencilik ve turizm sektörlerinde ikili işbirliğini artırma konularını ele aldık" ifadelerine yer verdi.

Elvan, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop ile sürdürülebilir büyüme ve yeşil finansman konularında görüştüklerini ve tarım, sanayi ve dijitalleşme alanlarında özel sektörle işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldıkları değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Lütfi Elvan, yine Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile görüştüğünü, ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkiler ile ticaret ve yatırım konularını ele aldıklarını da yazdı.
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