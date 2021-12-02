Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden ayrıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Elvan'ın yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 'görevden af' talebi kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden alındı.Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararında "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddit Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır," ifadelerine yer verildi.