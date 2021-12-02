Samanyolu Haber /Gündem / Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden ayrıldı /02 Aralık 2021 00:51

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden ayrıldı

Kulislerde bir süredir görevden alınacağı belirtilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine gelen isim belli oldu.

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Evrensel'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Elvan'ın yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 'görevden af' talebi kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden alındı.

Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararında "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddit Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır," ifadelerine yer verildi.
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