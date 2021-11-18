Samanyolu Haber /Gündem / Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan döviz bürolarıyla ilgili yeni karar /18 Kasım 2021 09:22

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan döviz bürolarıyla ilgili yeni karar

Döviz bürolarından yapılan döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenleme değiştirildi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, döviz alım satımında kimlik tespiti zorunlu hale getiren düzenlemede değişiklik yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni kararına göre 100 dolar ve üstünde kimlik beyanı zorunlu olacak.

 


NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte 12 Ekim’de değişiklikler yapmıştı.

Buna göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarılmıştı.


Yetkili müesseselerin öz kaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olmuştu Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirilmişti.
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