Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KHK’lı cevabı: Devlet hizmetinden faydalanamaz!

KHK ile mesleğinden ihraç edilen eski kamu görevlisi, başkaca geliri bulunmadığını belirterek, belediyeden, “geliri olmayan ve 200 metrekarenin altında tek konutu bulunanlara indirimli vergi uygulanacağı” düzenlemesinden yararlanmak için başvuru yaptı.





İlgili belediye, bakanlıktan görüş sorduktan sonra, başvuruyu reddetti. Gerekçede, vergi indiriminin bir devlet hizmeti olduğu, devlete sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediği için ihraç edilen kişinin bu hizmetten yararlanamayacağı vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ya da devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilenlerin indirimli vergi uygulamasından yararlanamayacağını içeren yazısı da ilgiliye bildirildi. Kamu Denetçiliği Kurumu, kararın hukuka aykırı olduğuna hükmetti ancak belediye yine bakanlığın yazısını gerekçe göstererek, ödenen vergilerin iade edilmeyeceğini bildirdi.





T24’te yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yazısı doğrultusunda hareket eden belediye, vergi indiriminin bir devlet hizmeti olduğu, devlete sadakat yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi için uygulanamayacağı belirtildi.





OMBUDSMAN KARARINA RAĞMEN!

İlgili kişi bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman) başvurdu. KDK, başvuru sonucunda, ilgili yasa ve yönetmeliklerde bu yönde bir kural olmadığını belirterek, gerekli kriterleri taşıyan kişiye KHK ile ihraç edilmiş olsa bile vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı tanınması gerektiğini bildirdi. Ancak ilgili belediye, KDK’ye yazdığı yanıtta, bakanlığın gönderdiği yazıya dikkati çekerek, şu ana kadar indirimsiz biçimde ödenen verginin geri ödenemeyeceğini bildirdi.





“GERİ DÖNERSE BAKARIZ!”

İlgili kişi, bu kez belediyenin işlemine karşı dava açtı. Belediye, idare mahkemesine gönderdiği savunmada, OHAL döneminde yapılan işlemlerin kamu düzenini sağlamaya dönük olduğunu belirtti. Savunmada, söz konusu kişinin ihraç işleminin kaldırılması için başvuruda bulunduğu, bu başvurunun olumlu sonuçlanması halinde uygulamadan yararlanabileceği kaydedildi. Bu nedenle davanın o zamana kadar bekletilmesi istenildi.



