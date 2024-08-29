Samanyolu Haber /Ekonomi / Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altın ile kira ödeme' açıklaması /29 Ağustos 2024 09:55

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altın ile kira ödeme' açıklaması

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü Ali Duman, evinin kira bedelini aylık 7 gram altın olarak belirlemişti... Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira bedellerinin altınla ödenmesine ilişkin haberlerin yasal düzenlemelere aykırı olduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında, "kira bedellerinin altın cinsinden ödenmesi"ne yönelik yapılan haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'da 2018'de yapılan değişiklik kapsamında, Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacağının hüküm altına alındığı anımsatıldı.

Bahsi geçen karara ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ ile de döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin uygulama esasları ve istisnaların düzenlendiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

-Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dahil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacakları hüküm altına alınmıştır.

-Öte yandan, bahsi geçen tebliğde uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmelerin de 32 sayılı Karar'ın 4'üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

-Sosyal medyada yer alan haberlerde belirtilen kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi anılan mevzuata aykırılık oluşturmaktadır.

-Bu kapsamda, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için zikredilen mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edilmemesi önem arz etmektedir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altın ile kira ödeme'... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:48:57