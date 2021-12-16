Hazine ve Maliye Bakanlığı'nde kelleler uçuyor: İki Bakan Yardımcısı görevden alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni yardımcıları belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı atama kararlarına göre Nebati'ye iki yardımcı atandı. Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınırken yerlerine bakan yardımcısı olarak Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş getirildi.



Yine aynı karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da görevden alındı.



BDDK'ye ise 3 yeni atama gerçekleşti. BDDK ikinci başkanlığına Yakup Asarkaya, BDDK üyeliklerine ise Mustafa Balcı ve Olcay Turan getirildi.

