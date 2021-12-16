Samanyolu Haber /Gündem / Hazine ve Maliye Bakanlığı'nde kelleler uçuyor: İki Bakan Yardımcısı görevden alındı /16 Aralık 2021 02:14

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nde kelleler uçuyor: İki Bakan Yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni yardımcıları belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı atama kararlarına göre Nebati'ye iki yardımcı atandı. Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınırken yerlerine bakan yardımcısı olarak Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş getirildi.

Yine aynı karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da görevden alındı.

BDDK'ye ise 3 yeni atama gerçekleşti. BDDK ikinci başkanlığına Yakup Asarkaya, BDDK üyeliklerine ise Mustafa Balcı ve Olcay Turan getirildi.

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