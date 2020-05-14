Samanyolu Haber /Gündem / Hazine ve TSK'ya ait çok değerli arazi, Varlık Fonu'na devredildi /14 Mayıs 2020 09:37

Hazine ve TSK'ya ait çok değerli arazi, Varlık Fonu'na devredildi

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Toktaş, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

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Toktaş’ın iddiasına göre Gemlik’teki 4200 dönümlük parsel Varlık Fonu’na devredildi.İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Toktaş, Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan 4200 dönümlük arazi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. 

Toktaş’ın iddiasına göre, Hazine ve TSK’ya tahsisli arazi Varlık Fonu’na devredildi.Toktaş’ın konu hakkındaki ifadeleri şu şekilde:Burası bir kısmına yerli otomobilin yapılacağı, Türkiye’nin en kıymetli arazilerinden olan Gemlik’teki 4200 dönümlük parsel. Hazineye ait ve TSK'ya tahsisli bir arazi. Bugün itibariyle Varlık Fonuna devredildi... Acaba hangi Londra Bankerine borç karşılığı ipotek edilecek? 




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