Samanyolu Haber /Ekonomi / Hazine'de 109 milyar liralık açık /08 Temmuz 2020 14:30

Hazine'de 109 milyar liralık açık

Hazine nakit dengesi haziran ayında 26 milyar 758 milyon lira açık verdi. 6 aylık açık 109 milyar TL'ye yükseldi.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre , haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Hazinenin nakit gelirleri haziran ayında 61 milyar 444 milyon lira, nakit giderleri 89 milyar 452 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 83 milyar 228 milyon lira, faiz ödemeleri ise 6 milyar 224 milyon lira olarak gerçekleşti. 

Faiz dışı denge ise 21 milyar 784 milyon lira açık verdi. Haziran ayında nakit dengesi 26 milyar 758 milyon lira açık verdi.

KASADA AYLIK AÇIK 26,2 MİLYAR TL

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 92 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 599 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabı ise 26 milyar 286 milyon lira azaldı.

Hazine'nin 6 aylık gelirlerinden giderler düşüldüğünde kasa 109 milyar TL açık verdi. 

Aynı dönemde faiz ödemelerinin haricinde kalan bütçe giderlerinden yapılacak tasarrufların gösterildiği faiz dışı denge ise 48 milyar 584 milyon dolar açık verdi.  
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