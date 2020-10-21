Samanyolu Haber /Ekonomi / Hazine'den 5 partiye 481 milyon TL /21 Ekim 2020 10:32

Hazine'den 5 partiye 481 milyon TL

Partilerin 2021 yılında ne kadar Hazine yardımı alacağı belli oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve İyi Parti’ye toplam 481,8 milyon lira Hazine yardımı yapılacak. Yardımın 209 milyonu AKP’nin kasasına girecek.

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Cumhur­başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile siyasi par­tilere önümüzdeki yıl yapı­lacak devlet yardımlarının toplam tutarı netleşti. 

Siyasi Partiler Kanunu gereği Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İyi Par­ti'ye en son 24 Haziran 2018 Milletvekilliği Genel  Seçimi'nde aldıkları oy oranlarıyla bağlantılı olarak toplam 481 milyon 790 bin lira Hazine yardımı ödenecek. 

PARA 10 OCAK 2021'DE PARTİLERİN BANKA HESABINDA

Nakit ödeme en geç önümüzdeki ocak ayının 10'una kadar 5 partinin he­sabına geçecek. Önümüzde­ki yıl sürpriz bir erken seçim kararı alınırsa Hazine deste­ği 3 katına çıkacak.

Yasa gereği en son yapılan genel seçimlerde yüzde 10 barajını aşan tüm siyasi partilere genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2'si oranında devlet yardımı yapılıyor. Bunun dışında yüzde 10'luk barajın altında kalan ancak yüzde 3'ten fazla oy alan partilere de bu hesabın dışında, en düşük yardımı alan siyasi partinin oy ora­nıyla orantılı olarak yardım yapılıyor.

2021 yılında genel bütçe gelirleri 1 trilyon 82 milyar 29 mil­yon lira olacak. Teklif bu gelir tahminiyle kanun hâline gelirse barajı aşan AKP, CHP, HDP ve MHP'ye toplam 432 mil­yon 811 bin lira devlet yar­dımı verilecek. 

İYİ PARTİ DE YARDIM ALACAK

Yardımın 209 milyon 304 bin liralık kısmı AKP'ye aktarı­lacak. Yardımın geri kalan 111 milyon 369 milyon lirası CHP'ye, 57 milyon 550 bini HDP'ye, 54 milyon 588 bin lirası da MHP'ye verilecek.

Yüzde 10 barajının altında kalıp yüzde 3'ten fazla oy alan İyi Parti'ye ise en düşük yardımı alan siyasi parti olan MHP'nin aldığı yardım tutarına oran­tılı olarak ayrıca bütçeden para ödenecek. 

İyi Parti'ye önümüzdeki yıl yapılacak devlet yardımı 48 milyon 979 bin lira olacak. Bu ödeme için bütçeye ayrı­ca ödenek konulacak.

5 PARTİ 2019'DA 419 MİLYON LİRA ALDI

2020 yılında siyasi partilere top­lamda 419 milyon 415 bin lira devlet yardımı sağlandı. 

Sözcü'nün haberine göre ocak ayında partilerin hesabına yatan yardımların 182,2 mil­yon lirası AKP'ye, 96,9 milyon lirası CHP'ye, 50,1 milyon li­rası HDP'ye, 47,5 milyon lirası MHP'ye ve 42,6 milyon lirası da İyi Parti'ye gitti.
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